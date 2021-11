sim-come-guadagnare-da-subito-con-i-top-number

Vuoi arrotondare il tuo stipendio coltivando una passione particolare? Ecco come guadagnare da subito con le SIM Top Number da collezione. Si tratta di una nuova forma di collezionismo che sta prendendo piede solo da alcuni anni. Per entrare in questo mondo servono solo alcune nozioni fondamentali che vi permetteranno poi di apprendere al meglio tutte le strategie direttamente sul campo. Vediamo allora tutto ciò che serve per iniziare a guadagnare investendo nelle SIM Top Number.

SIM: con i Top Number guadagni fin da subito

Oggigiorno trovare un modo per aumentare le entrate in famiglia non è una brutta idea. Anzi, visto il costante aumento prezzi dei carburanti, di luce e gas e dei prodotti alimentari di prima necessità, sta diventando una mossa saggia e indispensabile. Ecco allora venire utile una passione che si sta sviluppando in tutto il mondo, le SIM Top Number.

Ovviamente nessuno regala niente, ma occorre scoprire le dinamiche di questo mondo per poter iniziare a portare a casa qualche soldino già da subito. La prima cosa da fare è apprendere le caratteristiche che rendono una semplice SIM in una vera e propria Top Number. Vediamole insieme:

una delle prime e principali riguarda il numero di telefono che deve essere semplice da ricordare ;

Una volta individuate le caratteristiche necessarie a trasformare una SIM in una Top Number occorre o acquistarla al giusto prezzo o, se ne siamo già in possesso, rivenderla a qualche appassionato. Chiaro è che dovrete prima bazzicare alcuni shop online, meglio se scegliete eBay, per capire il prezzo più azzeccato.