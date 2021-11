Nel mese di novembre 2021 la piattaforma di contenuti in streaming Netflix si arricchirà di diversi contenuti originali. Un appuntamento fisso con l’arrivo del nuovo mese, visto con particolare interesse.

Sicuramente questo anche grazie ad alcune serie originali di alta qualità come Midnight Mass e Squid Game arrivate di recente in catalogo. Vediamo insieme una carrellata di novità in arrivo.

Netflix: alcune novità in arrivo a novembre 2021

Tra i contenuti prodotti direttamente da Netflix ci sono diversi pezzi da novanta. Tra i più attesi probabilmente c’è la serie live action di Cowboy Bebop (19 novembre), che potrebbe rivelarsi sufficientemente divertente quanto uno dei più grandi disastri a livello di adattamento. C’è infatti il problema che la serie anime da cui è tratta è particolarmente amata dal grande pubblico.

Il 12 novembre è il turno di Red Notice, un lungometraggio di azione che vanta un cast davvero stellare: i tre principali volti della pellicola sono Dwayne Johnson (The Rock), Gal Gadot e Ryan Reynolds. La trama vede un profiler dell’FBI allearsi con il più ricercato ladro d’arte del mondo per cercare di catturare una sfuggente truffatrice.

C’è spazio anche per l’animazione, con Strappare Lungo i Bordi, la serie animata italiana edita da Zerocalcare in arrivo il 17 novembre, e con Arcane, la serie animata ambientata nell’universo di League of Legends di Riot Games in arrivo il 7 novembre. La serie di Zerocalcare non è l’unica produzione italiana ad arrivare in catalogo: c’è anche Guida astrologica per cuori infranti, che in questo caso è già disponibile dal 27 ottobre. Ovviamente questi sono solamente alcuni titoli disponibili a novembre, troveremo anche Hellbound dal 19 novembre, Narcos: Messico dal 5 novembre, The Harder They Fall, un western “in salsa black”, e tick, tick… BOOM, un film ispirato alla vita Jonathan Larson, autore del musical Rent.