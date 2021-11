Call of Duty: Vanguard è uno dei titoli videoludici più attesi del 2021 ed uscirà il 5 novembre. Mentre il gioco dovrebbe essere rilasciato sia su PC che su console, l’ultimo annuncio di Activision è per tutti i giocatori di PC che vogliono controllare se il loro rig è all’altezza degli standard prima di immergerti nell’ultimo gioco COD.

I giocatori possono controllare ora i requisiti minimi, consigliati, competitivi e ultra 4K per Call of Duty:Vanguard e farsi un’idea di quanta potenza effettiva ci voglia per giocare al nuovo titolo. Di seguito trovate l’elenco dei requisiti.

Call Of Duty: Vanguard uscirà il 4 novembre 2021

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

Processore: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

Memoria video: 2 GB

Memoria: 36 GB al lancio (solo multiplayer e zombi)

Cache delle risorse ad alta risoluzione: fino a 32 GB

Consigliato:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 12 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

Memoria video: 4 GB

Memoria: 61 GB al momento del lancio

Cache delle risorse ad alta risoluzione: fino a 32 GB

Competitivo:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 1800X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 5700XT

Memoria video: 8 GB

Memoria: 61 GB al momento del lancio

Cache delle risorse ad alta risoluzione: fino a 32 GB

Ultra4K:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

Processore: Intel Core i9-9900K o AMD Ryzen 9 3900X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT

Memoria video: 10 GB

Memoria: 61 GB al momento del lancio

Cache delle risorse ad alta risoluzione: fino a 64 GB

Mentre i giocatori che cercano di eseguire Call of Duty: Vanguard con una grafica di alta qualità, o con un gioco competitivo di alto livello, richiederanno una macchina ad alta potenza, le specifiche consigliate del gioco sono abbastanza ragionevoli per il giocatore medio di PC. Secondo l’ultimo sondaggio sull’hardware di Steam, la NVIDIA GeForce GTX 1060 è la scheda grafica più popolare per gli utenti di Steam.