L’aggiornamento 14.2 di PlayerUnknown’s Battlegrounds è stato dettagliato venerdì, dando a coloro che non sono sui server di test la prima occhiata a cosa possono aspettarsi il mese prossimo. La patch apporterà alcuni grandi cambiamenti al gioco, in particolare per i giocatori che preferiscono la nuova mappa Taego, incluse armi esplosive per attaccare i nemici a distanza.

La patch PUBG 14.2 è arrivata sui server di test per PC del gioco la scorsa settimana ed è prevista per il rilascio a tutti i giocatori su PC e console il mese prossimo. I giocatori PC che non si trovano sui server di prova avranno accesso all’aggiornamento 14.2 il 3 novembre, arrivando una settimana dopo per le console l’11 novembre.

PUBG 14.2 è ricco di novità per i giocatori

I giocatori possono aspettarsi una nuova arma di mortaio in Taego che si genererà negli edifici, consentendo ai giocatori di sparare proiettili a una distanza da 121 m a 700 m. Nel frattempo, tutte le mappe riceveranno il nuovo oggetto Granata fumogena M79, che consentirà loro di mettersi al riparo in aree aperte distribuendo una nuvola di fumo.

Un altro cambiamento chiave con questo aggiornamento riguarda la meccanica del nuoto. Andando avanti, ai giocatori che vengono colpiti mentre sono in acqua non è garantita la morte; piuttosto, saranno in grado di entrare in una modalità di nuoto per avere la possibilità di raggiungere la riva per il risveglio.

PUBG sta anche introducendo un nuovo personaggio Chicken in 14.2. L’animale si troverà nell’ambiente Taego, dove sarà calmo per impostazione predefinita, anche se cose come colpi di pistola, passi, pugni e altri suoni potrebbero farlo volare via per la paura. Colpire il pollo lo ucciderà.