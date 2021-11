I prezzi sono fortemente ribassati da Bennet, grazie ad un volantino che riserva ai consumatori piacevolissime opportunità di spendere sempre meno, godendo nel frattempo di un risparmio quasi inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Tutti gli utenti possono effettivamente pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di un qualsiasi prodotto, a patto che siano come al solito disposti a recarsi personalmente in un punto vendita fisico sul territorio nazionale. I prodotti sono distribuiti, per quanto riguarda la telefonia mobile, con garanzia di 24 mesi e sopratutto nella variante no brand, la quale prevede la possibilità di riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica.

Bennet: questi sono gli sconti migliori

Il nuovo volantino Bennet punta molto sui dispositivi Apple per attirare l’attenzione dei consumatori che da tempo stanno cercando di acquistarli, spendendo sempre il minimo indispensabile. Per questo motivo all’interno della campagna troviamo la possibilità di acquistare l’ultimo Apple iPhone 12, un modello davvero interessante e richiestissimo nel 2021, al prezzo finale di soli 669 euro (la variante disponibile è da 669 euro).

Sempre nella medesima campagna, ad ogni modo, sono stati scontati anche modelli altrettanto allettanti, ma con prezzi diametralmente opposti. I dispositivi sono infatti distribuiti a meno di 240 euro, e toccano Galaxy A12, Galaxy A32, Redmi Note 8, Redmi Note 10S o Redmi 9T.

Ogni altra informazione in merito al corrente volantino è rimandata al sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link, ove sarà possibile visionare ogni singola riduzione applicata dall’azienda e resa disponibile per tutti gli utenti.