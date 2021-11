Trovare parcheggio è uno dei problemi più grandi per gli automobilisti. La situazione si complica ulteriormente se ci si trova nei pressi di aeroporti e porti. Tuttavia, grazie a Parking My Car sarà possibile risolvere il problema in maniera smart, economica e veloce.

Parking My Car è una startup con un team formato da ragazzi e ragazze under 35 che vuole facilitare il parcheggio degli utenti. Utilizzando l’app dedicata, sarà possibile prenotare in anticipo un posto e facilitare tutte le procedure.

I guidatori potranno impostare le proprie preferenze e scegliere sia le strutture private sia quelle pubbliche per non rischiare di non trovare posto. Inoltre, sarà possibile confrontare i prezzi e quindi risparmiare.

Parking My Car è la startup che semplifica la ricerca del parcheggio

Si potrà scegliere di lasciare la propria vettura in parcheggi certificati e videosorvegliati per una maggiore sicurezza. Inoltre, si riceveranno le coordinate GPS per trovare la zona parking in modo facile e veloce. Ma non è tutto, oltre alla prenotazione del parcheggio, sarà possibile usufruire di una serie di sevizi accessori. Si potrà prenotare una navetta per spostarsi verso la propria destinazione o richiedere il lavaggio dell’auto per trovarla splendente al proprio ritorno.

Grazie a Parking My Car sarà possibile affrontare un viaggio in tranquillità senza accumulare stress prima della partenza. L’idea è nata da Mattia El Aouak, fondatore del servizio, nel 2017 proprio prima di un viaggio. Arrivato all’aeroporto di Pisa non è riuscito a trovare un parcheggio nelle vicinanze.

A qualche anno di distanza, Mattia e il suo team sono riusciti a trovare una soluzione semplice ma efficace. Lo testimoniano le oltre 8500 prenotazioni nei primi 10 mesi di attività per un giro di affari di oltre 370 mila euro.