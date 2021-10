Netflix non poteva lasciar chiudere i battenti a La Casa di Carta in sordina e senza nulla di speciale. Infatti, dalla mente lucida dei produttori e dirigenti è nata un’iniziativa che celebrerà l’addio di questo titolo tra i più amati e apprezzati al mondo. Perciò, grande opportunità che sarà riservata solo a 100 fan scelti tra i milioni de La Casa di Carta 5 in occasione del gran finale. Scopriamo insieme come partecipare all’ultimo episodio della serie TV Netflix.

La Casa di Carta 5: Netflix ha in serbo una sorpresa per i fan della serie TV

Una grandissima sorpresa ha in serbo Netflix per i fan della serie TV La Casa di Carta. Il gran finale è alle porte e gli ultimi cinque episodi della quinta stagione saranno disponibili dal 3 dicembre 2021. Per l’occasione il colosso dello streaming si è inventato qualcosa di formidabile:

“Siamo quasi alla fine. È ora di celebrare, e vogliamo farlo con stile. Condividi una foto o un video che dimostra che sei uno dei più grandi fan della banda con l’hashtag #LCDfinale. Potresti diventare parte dello show per sempre“.

“Vinci un posto nell’ultimo episodio de La Casa di Carta” recita il primo messaggio contenuto in un video realizzato appositamente per sponsorizzare questa opportunità incredibile. “Dimostra di essere il più grande fan della banda” è l’obbiettivo che ti farà vincere un posto d’onore per il gran finale della serie TV Netflix. Come?

Sbizzarrendo la tua fantasia e condividendo una tua foto o un tuo video sul profilo social con l’hashtag #LCDfinale. C’è chi si è fatto fotografare con l’iconica tuta rossa e chi con la maschera di Dalí. Insomma, c’è spazio per tutti e per qualsiasi espressione artistica che celebri l’amore del fan per La Casa di Carta.

Non sappiamo cosa vorrà fare Netflix con questa iniziativa. Forse verranno mostrati i 100 migliori contenuti all’interno dell’ultimo episodio? Oppure i vincitori saranno chiamati per una missione di urgenza e inseriti personalmente nell’ultimo episodio? Ancora non si sa nulla, ma di certo il gran finale de La Casa di Carta 5 Volume 2 sarà davvero esplosivo.