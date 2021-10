Disney e Pixar hanno annunciato il nuovo film di animazione Lightyear. Il debutto è previsto nelle sale durante l’estate del 2022 come confermato dal teaser trailer pubblicato su YouTube. La produzione si configura come uno spin-off di Toy Story che si incentrerà sulla storia dello Space Ranger protagonista della saga.

La stessa Pixar descrive Lightyear come una storia di formazione che porterà lo Space Ranger a diventare il Buzz che tutti conosciamo, anche se in versione giocattolo. Infatti, nella saga dedicata ai giocattoli Buzz Lightyear è un pupazzo parlante in grado di “cadere con stile“, nel nuovo film di animazione sarà un vero e proprio Space Ranger.

Il nuovo film di animazione si configura come un sequel che al tempo stesso è anche un prequel e seguirà le vicende di un Buzz umano. Le avventure dell’esploratore spaziale daranno vita alla linea di giocattoli che ha reso famosa la Pixar con il lancio del primo Toy Story nel 1995.

