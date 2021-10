In queste ore si sta svolgendo il Lucca Comics & Games e l’evento si è aperto nel migliore dei modi, con una panel dedicato a The Witcher. Durante la conferenza, i fan sono stati accolti dallo showrunner della serie Netflix Lauren Schmidt Hissrich oltre che da alcuni membri del cast che hanno rivelato alcune anticipazioni sulla nuova stagione. Infatti, finalmente è stata svelata la data di lancio della produzione. Fino ad ora l’unica informazione certa è che la serie sarebbe arrivata a dicembre, ma adesso abbiamo una data ufficiale. Gli appassionati dovranno attendere il 17 dicembre per poter ammirare la seconda stagione di The Witcher. In concomitanza con l’annuncio è stato rilasciato anche il primo trailer ufficiale che mostra alcune immagini inedite. Secondo quanto emerso fino ad ora, la storia riprenderà nel punto in cui si era interrotta con Geralt di Rivia (Henry Cavill) arrivato in soccorso della Pincipessa Cirilla (Freya Allan).

La seconda stagione di The Witcher si mostra nel primo trailer ufficiale

Ad aiutare la coppia ci saranno la maga Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e Ranuncolo (Joey Batey) il Bardo che canta le gesta di Geralt. I protagonisti dovranno scappare e nascondersi attraverso un Continente in guerra, sfuggendo anche a temibili mostri sempre in agguato. Tuttavia, durante il viaggio, Geralt scoprirà che Ciri nasconde un misterioso potere.

La serie Netflix The Witcher è basata su una serie di libri intitolata Saga di Geralt di Rivia realizzata dall’autore Andrzej Sapkowski. I libri hanno dato vita anche una popolare serie di videogiochi. Il servizio di streaming invece sta espandendo la mitologia di Geralt di Rivia con varie produzioni audiovisive.

Oltre alla serie, arrivata alla seconda stagione, su Netflix è possibile trovare anche il film di animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf. È attualmente in lavorazione anche una miniserie che prenderà il nome di The Witcher: Blood Origin. Non resta che attendere ancora qualche mese per potersi immergere completamente nella fantastica avventura di Geralt e Ciri.