Non vedete l’ora di mettere le mani su quei prodotti che ora vi sembrano irraggiungibili, ma che tra un mese saranno super scontati? L’attesa aumenta, ma i giorni diminuiscono. Infatti, il Black Friday si sta sempre più avvicinando. Sicuramente una buona strategia è attendere le promo di questo evento speciale per acquistare un iPhone 13. Ecco la previsione prezzi e disponibilità del nuovissimo modello da poco uscito di casa Apple.

iPhone 13: con il Black Friday ci aspettiamo sconti da urlo

Per il Black Friday ci aspettiamo che iPhone 13 esca a sconti da urlo. Ovviamente, un prodotto di fascia alta come lo smartphone di Apple non raggiungerà certo il 50% di sconto. Tuttavia possiamo aspettarci che dal prossimo 26 novembre il suo prezzo possa diventare davvero invitante e spingere molti a passare al nuovo modello di casa Cupertino.

Nondimeno salgono le preoccupazioni per la disponibilità dato che gli iPhone 13 stanno scarseggiando. Ciò dovuto alla carenza di materie prime e ai relativi rallentamenti nella produzione delle sue componenti fondamentali. Anche la Casa Bianca aveva dichiarato che nei prossimi mesi “ci saranno cose che le persone non riusciranno ad avere“. Addirittura Bloomberg aveva scritto in un suo articolo:

“È probabile che Apple Inc. riduca i suoi obiettivi di produzione di iPhone 13 previsti per il 2021 di ben 10 milioni di unità poiché la prolungata carenza di chip colpisce il suo prodotto di punta, secondo persone con conoscenza della questione“.

Previsione sconti per il Black Friday

Nonostante tutto questo, vogliamo comunque rivelarvi le nostre previsioni in merito agli sconti che forse saranno applicati al nuovo modello di casa Apple in occasione del Black Friday. A nostro avviso il nuovo iPhone 13 Pro, che attualmente costa 1.189 euro nella sua versione da 128 Giga di memoria, potrebbe essere scontato fino a 40 euro circa. Cala invece lo sconto per la versione da 256 Giga di memoria che, secondo noi, potrà costare all’incirca una ventina di euro in meno.

Diverso invece per il nuovo iPhone 13 Pro Max che, partendo da 1.289 euro – prezzo di listino -, potrebbe addirittura essere scontato fino a 100 euro. Non ci resta quindi che attendere e sperare che le nostre previsioni si avverino così che possiate acquistare questi modelli a un prezzo davvero vantaggioso grazie al Black Friday.