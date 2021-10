Il nuovo volantino Esselunga fa risparmiare davvero tutti gli utenti, con le ultime offerte l’azienda è stata assolutamente in grado di proporre al pubblico italiano la possibilità di risparmiare, anche sull’acquisto di uno smartphone dalla qualità complessivamente elevata.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole, sebbene sia importante ricordare che l’acquisto non potrà essere effettuato tramite il sito ufficiale, e che il modello in questione non appartiene all’ultima generazione. Indipendentemente da ciò, viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed è disponibile nella versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore, generalmente più tempestivi.

Esselunga: che offerta, il volantino ha sconti assurdi

Con il nuovo volantino Esselunga gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone dalle ottime prestazioni generali, ad un prezzo abbastanza conveniente, stiamo parlando di Apple iPhone XR, un prodotto in vendita dallo scorso anno ed appartenente alla fascia media della telefonia mobile, ma oggi comunque acquistabile a soli 399 euro.

Nel caso in cui non lo conosceste, ricordiamo avere un display Liquid Retina da 6,1 pollici di diagonale, un processore A12 Bionic, lo sblocco con il viso 3D, una fotocamera principale da 12 megapixel, un sensore secondario da 7 megapixel, nonché 3GB di RAM e 64GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile). L’unico handicap è forse rappresentato dalla batteria, un componente da 2942 mAh, non in grado di soddisfare per la sua autonomia estremamente limitata.

I dettagli della campagna sono raccolti sul sito.