Sembra che Apple abbia preso in considerazione l’idea di utilizzare il nome Apple Watch Pro per i suoi orologi in acciaio inossidabile di fascia media. Il nome e il logo di Apple Watch Pro sono stati scoperti in un file nascosto dall’abbonato a Twitter Apple Demo. Il file faceva parte di un’unità demo dell’Apple Store che includeva un iPad mini utilizzato per aiutare un potenziale acquirente di Apple Watch a navigare in quello che allora era il nuovissimo watchOS.

Il logo Apple Watch Pro è stato trovato accanto ai loghi per Apple Watch Sport e Apple Watch Edition. Il file, creato il 26 febbraio 2015, è stato realizzato poche settimane prima dell’evento ‘Spring Forward’ di Apple che ha rivelato il prezzo e la data di rilascio dell’orologio.

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX

— Apple Demo (@AppleDemoYT) October 25, 2021