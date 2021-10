In occasione dello streaming del decimo anniversario, gli sviluppatori di Payday 3 Overkill hanno offerto una serie di dettagli su Payday 3. La breve panoramica mostra alcuni concept art e parla dell’ispirazione e del mondo del prossimo sparatutto in cooperativa.

Payday 3 si svolgerà a New York. Il direttore del gioco di Payday 3, Erik Wonnevi, ha affermato che il loro intento era di far sembrare gli ambienti prima delle rapine una realtà viva e normale, per poi cambiare drasticamente man mano che il caos causato dalla follia criminale aumentava. Ad esempio, Wonnevi ha condiviso un paio di concept art dell’ambiente rapina, uno prima dell’inizio, l’altro durante.

Payday 3 potrebbe arrivare nel 2023

I quattro personaggi originali di Payday sono tornati, con Dallas, Hoxton, Chains e Wolf spinti fuori dalla pensione e tornati a una vita criminale da vecchie conoscenze. Il mondo delle rapine che trovano è ora influenzato da problemi moderni: i media possono coprire facilmente la banda e sensazionalizzare le loro imprese.

C’è anche lo stato di sorveglianza, il dark web e ogni sorta di nuovo gadget da utilizzare sull’onnipresente smart tech. Wonnevi ha nominato i giganti della tecnologia e le criptovalute come problemi scottanti che emergeranno nella storia di Payday 3.

Payday 3 ha avuto una storia di sviluppo piuttosto lunga, con il suo futuro in pericolo a causa di problemi finanziari dell’editore Starbreeze nel 2019. Quei problemi sono stati risolti e il gioco è tornato in carreggiata, anche se non cè ancora una data di rilascio ufficiale. A marzo, abbiamo appreso che il nuovo partner editoriale stava esaminando di rilasciare una nuova versione nel 2023.