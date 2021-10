Netflix ha annunciato che You tornera’ per la stagione 4 il 13 ottobre 2021 poco prima dell’uscita del 15 ottobre della terza stagione dello show. L’annuncio è arrivato con un video e una dichiarazione ufficiale.

Sera Gamble, produttore esecutivo e showrunner di You, ha rilasciato questo commento in un comunicato stampa di Netflix:

“Leggendo il romanzo di Caroline, Greg e io siamo stati immediatamente ossessionati da Joe Goldberg e dalla sua visione contorta del mondo. Ed è stato elettrizzante vedere Penn portare Joe in una vita inquietante ma avvincente. Siamo profondamente grati che Netflix abbia mostrato un supporto così monumentale e che le persone di tutto il mondo si siano divertite a vedere Joe sbagliare davvero tutto nelle ultime 3 stagioni. L’intero team di You è entusiasta di esplorare nuove e oscure sfaccettature dell’amore nella stagione 4. ”

Di cosa parlerà la quarta stagione

Alla fine della terza stagione, Joe ha finto la propria morte, mettendo in scena un omicidio-suicidio per mano di Love che l’ha coinvolta anche per la morte di, beh, quasi tutti gli altri scomparsi di Madre Linda (che includerebbe Natalie, che in realtà ucciso, insieme all’anti-vaxxer Gil e al giornalista Ryan Goodwin).

La stagione ha segnato la trasformazione di Joe da un cattivo principale a più di un antieroe. Joe non è così consapevole di sé come pensa di essere. Dalla terza stagione, quando inizia a parlare di come Marienne sarà la sua felicità per sempre, gli spettatori attenti dovrebbero iniziare a riconoscere uno schema.

Quest’uomo ha passato l’intera stagione 1 a desiderare Guinevere Beck solo per (presumibilmente, non possiamo ancora essere sicuri al 100%) ucciderla. Ha passato tutta la stagione 2 a desiderare Love Quinn solo perché lei si rivelasse un mostro ancora più grande di lui. Joe Goldberg non sarà mai felice, cercherà sempre il prossimo bersaglio. E forse Marienne, nella quarta stagione, sarà una che finalmente lo capirà: lo supererà in astuzia per sempre.

Data di uscita

Non sappiamo ancora esattamente quando uscirà la quarta stagione di You. Ma possiamo basarci sulle altre stagioni. La prima stagione è stata lanciata settimanalmente durante l’autunno del 2018, ma bisogna tenere presente che lo spettacolo andava in onda su Lifetime e non su Netflix. La stagione 2 è uscita alla fine di dicembre 2019. La stagione 3 ha impiegato quasi 2 anni per uscire, approdando su Netflix nell’ottobre 2021, ma ciò, ovviamente, ha rappresentato un lungo periodo probabilmente dovuto a ritardi dovuti a Covid.

Se dovessimo indovinare, e ovviamente questo non si basa praticamente su nulla, la quarta stagione di You potrebbe tornare nell’autunno o nell’inverno del 2022.