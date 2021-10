Il mercato delle criptovalute ora vale più dell’Apple, l’azienda al momento con più valore al mondo. Un contributo notevole è dato senza dubbi dal Bitcoin, il cui prezzo cresce senza sosta.

La capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute ha un valore di 2,37 trilioni, superando la capitalizzazione di mercato di 2,33 trilioni di dollari dell’Apple. In particolare il bitcoin è in forte ripresa, è aumentato di oltre un terzo dall’inizio di ottobre. La criptovaluta più usata al mondo ha raggiunto un nuovo massimo storico questa settimana. Raggiunti oltre 58.000 dollari di valore complessivo, sfiorata la soglia del suo record storico di $ 64.000.

Anche Ethereum (ether), Binance Coin, Cardano (ada) e Ripple (XRP) hanno tutti registrato notevoli guadagni nelle ultime ore, con un aumento del 4-6% negli ultimi giorni. Questo aumento rafforza le previsioni sui prezzi fatte da diversi analisti durante l’estate, quando il mercato stava fronteggiando una grave flessione. Una delle previsioni più accurate fino ad oggi proviene dallo pseudonimo dell’analista olandese PlanB.

Bitcoin e altre criptovalute: record senza precedenti, superata persino l’Apple

Le previsioni sul valore delle criptovalute sono soggette a deragliare da notizie sia positive che negative all’interno dell’industria delle criptovalute. Ad esempio, è il caso del recente crollo del bitcoin provocato da un’importante repressione in Cina sul mining delle criptovalute. Tuttavia, il lancio della legge sul Bitcoin in El Salvador, combinato con massicci investimenti istituzionali, ha portato ad un rialzo.

Altri analisti hanno fatto paragoni con il record che il bitcoin ha stabilito nel 2013. In quell’anno il suo valore da meno di 100 dollari ammontava a 1.000 dollari, tutto nel giro di pochi mesi. “L’attuale ciclo di Bitcoin sembra svolgersi in modo simile a quello del 2013”, spiega Simon Peters, analista di criptovalute presso la piattaforma di trading online eToro. Un superamento del massimo storico questo mese o all’inizio di novembre sarebbe in linea con quanto accaduto nel 2013, ma non possiamo esserne sicuri. “Detto questo, concentrarsi sul dramma di un nuovo record è un approccio utopico. A lungo termine arriverà un nuovo momento di stallo”.