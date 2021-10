Secondo quanto riferito, Apple sta lavorando al prossimo modello di AirPods. I nuovi auricolari saranno in grado di misurare la temperatura corporea, migliorare l’udito e monitorare la postura. Una combo perfetta per dire addio al termometro e altri strumenti.

L’Apple Watch è già in grado di monitorare parametri essenziali per avere un quadro completo sul tuo stato di salute. Il Wall Street Journal riporta che documenti e fonti trapelati online indicano che l’azienda sta cercando nuovi modi per trasformare i suoi auricolari in un gadget per la salute, non solo per ascoltare la musica.

Non si sa se l’azienda stia cercando di sviluppare “nuove funzionalità specifiche per AirPods o se vuole commercializzare le funzionalità esistenti per altri apparecchi”. Il rapporto suggerisce che l’azienda è desiderosa di aggiungere funzionalità per la salute ad altri prodotti oltre all’Apple Watch.

Apple: voci trapelate online sull’arrivo di un nuovo modello di AirPods con sensori per il movimento, l’udito e la temperatura

Secondo quanto riportato da The Journal, ila società starebbe lavorando a una versione dei suoi auricolari in grado di rilevare la temperatura corporea di chi lo indossa dall’interno dell’orecchio. Per quanto riguarda la postura, gli auricolari “si affidano ai sensori di movimento”. Successivamente inviano un avviso a chi li indossa per informarli. Può essere utile per evitare di addormentarsi con gli AirPods nelle orecchie, ad esempio.

Gli AirPods Pro di Apple hanno già una funzione per migliorare l’udito. Tuttavia, anche in questo campo l’azienda vuole ampliare i suoi orizzonti e introdurre funzioni inedite. Non si sa ancora quando un prodotto del genere, così completo, arriverà sul mercato. Può darsi che siano solo voci e progetti provvisori.

Le ultime notizie della FDA suggeriscono che Apple non realizzerà AirPods per la salute ma appositi apparecchi acustici ispirati ai celebri auricolari dell’azienda. Per misurare la temperatura all’interno dell’orecchio, secondo quanto riferito, Apple sta tentando di aggiungere un termometro simile all’indicatore della temperatura della pelle che si dice sia presente nell’Apple Watch.