Apple ha confermato il suo nuovo evento ‘Unleashed’ per il 18 ottobre e sembra che il gigante della tecnologia sia pronto a lanciare i suoi nuovi dispositivi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici alimentati dal chipset M1X non annunciato.

Ora, un nuovo rapporto proveniente da PandaIsBald su Weibo afferma che l’azienda con sede a Cupertino lancerà anche i suoi Apple AirPods di terza generazione durante lo stesso evento. In precedenza era stato segnalato che i veri auricolari wireless sarebbero stati lanciati insieme alla serie iPhone 13 e Apple Watch Serie 7, ma ciò non è accaduto.

AirPods 3 potrebbero offrire diverse interessanti funzionalità

Il mese scorso, abbiamo riferito che gli Apple AirPods 3 sono già entrati in produzione e che i fornitori hanno anche iniziato a spedire il prodotto ad Apple. Tuttavia, le spedizioni iniziali erano basse, motivo per cui non sono state rilasciate il mese scorso. Prevediamo che anche la seconda generazione di AirPods Pro verrà lanciata insieme alla terza generazione di AirPods, ma finora non ci sono state conferme in merito.

È già trapelata online un’immagine dei prossimi AirPods 3, che rivela il design degli auricolari che sembra ispirarsi alla variante Pro. Gli auricolari verranno forniti con un gambo corto e un sensore, oltre a un microfono nella parte anteriore.

Internamente, dovrebbe anche essere alimentato da un nuovo chipset e si dice che supporti Apple Music Lossless Audio. Inoltre, gli auricolari dovrebbero avere prestazioni di durata della batteria migliorate rispetto agli AirPods 2. C’è anche la possibilità che gli AirPod di prossima generazione possano essere dotati di supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC). In tal caso, Apple deve avere qualcosa di importante da offrire con gli AirPods Pro di prossima generazione per giustificare il tag ‘Pro’ e prezzi più elevati.