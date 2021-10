Di recente si è svolto su tutti i canali ufficiali di Netflix l’evento globale Tudum. Durante il suddetto ci sono spesso delle anticipazioni che la piattaforma californiana regala ai suoi binge watcher affinché siano ancora più invogliati a rimanere a pianta stabile sulla piattaforma. Tra le varie anticipazioni che sono state annunciate ci sono quelle che tutti aspettavano, ossia quelle riguardanti Stranger Things.

Molto probabilmente non vedremo i nuovi episodi prima del 2022, ma durante Tudum gli ideatori dello show Matt e Ross Duffer hanno mostrato una delle prossime ambientazioni della quarta stagione: la Creel House. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things 4: ecco cos’è la Creel House

La Creel House comparirà in Stranger Things 4 essendo che è connessa ad un nuovo personaggio: Victor Creel. Il suddetto è interpretato da Robert Englund, conosciuto da tutti anche come il Freddy Krueger di Nightmare. Victor di fatto è descritto come un uomo disturbato che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un omicidio negli anni ’50.

Quali saranno le nuove avventure dei coraggiosi ragazzi di Hawkins? Oltre a Englund, ci sono nuovi personaggi come Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade) che interpreta uno dei rapitori russi di Hopper. Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna), Myles Truitt (Black Lightning), Regina Ting Chen (Regina del Sud) e Grace Van Dien (The Village) nel ruolo dei quattro nuovi studenti della Hawkins High, che non è presente all’interno della serie TV dalla seconda stagione.

Infine, nei nuovi episodi ritorneranno Brett Gelman, che interpreta il giornalista Murray Bauman, e Priah Ferguson, la sorella di Lucas.