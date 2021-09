L’operatore virtuale Kena Mobile sta proponendo in queste ore una nuova offerta con ben 70 GB di traffico dati. La cosa interessante è che è rivolta a tutti gli utenti indistintamente, sia nuovi sia chi lo è già. Vediamo qui di seguito nel dettaglio tutto ciò che ha da offrire agli utenti che la attiveranno.

Kena Mobile sta proponendo una nuova offerta mobile con tanti giga per navigare dedicata a tutti gli utenti

Come già accennato, l’operatore virtuale di TIM ha da poco proposto una nuova interessantissima promozione telefonica con un grande quantitativo di traffico dati per navigare. La promo in questione, in particolare, permette di usufruire di 70 GB di traffico con una velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload.

Oltre a questo, sono poi compresi nell’offerta telefonica anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per averla è di 12,99 euro e l’operatore virtuale Kena Mobile ha inoltre deciso di azzerare del tutto sia i costi di attivazione sia i costi di una eventuale spedizione della scheda SIM.

La cosa più interessante, come già detto in precedenza, è che questa offerta è aperta a tutti quanti. Potranno attivarla, infatti, sia i nuovi clienti provenienti da qualsiasi operatore telefonico sia chi è già attualmente cliente. Per poterla attivare, gli utenti interessati si potranno recare presso un negozio fisico aderente Kena Mobile, sul sito web ufficiale o chiamando direttamente il servizio clienti al numero 181.