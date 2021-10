Continua la dura lotta tra operatori telefonici mobili. Questo pare sia il mese vincente dell’operatore mobile virtuale di WindTre. Infatti, con la nuova offerta Very Special!, Very Mobile sta letteralmente distruggendo Iliad e Fastweb. Una promozione davvero incredibile sia in portabilità, da alcuni operatori oltre ai due già citati, sia per i nuovi numeri. Scopriamo insieme il suo contenuto pazzesco a un prezzo mostruoso.

Very Mobile: la sua nuova offerta Special è un successo

Sta avendo un grande riscontro Very Mobile grazie alla sua nuova offerta Very Special! Un concentrato di contenuti e prezzo davvero eccezionale e inimitabile. Addirittura è riuscita a superare Iliad, tranne per il 5G che non è incluso ed essendo un MVNO la velocità è limitata. Una vera e propria bastonata per l’offerta iliad Giga 120.

Scopriamo insieme il contenuto di questa fantastica offerta che scade il 25 ottobre 2010. Dedicata ai nuovi numeri e a chi decide di passare da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri, sta facendo impazzire tutti. Very Special di Very Mobile ha un ricco bundle che a soli 7,99 euro al mese include:

130 Giga di traffico dati;

di traffico dati; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

Inoltre, fino al 3 novembre 2021 l’operatore regala l’attivazione rendendola così gratuita su tutte le offerte da attivare, compresa quindi la nostra Very Special!. Se 130 Giga di traffico fossero troppi ci sono altri piani molto interessanti e altrettanto economici da sottoscrivere.

Ad esempio a soli 5,99 euro al mese Very Mobile offre:

50 Giga di traffico dati;

di traffico dati; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

Insomma, Very Mobile propone tutto ciò che un cliente desidera avere. Ricchi contenuti, prezzi stracciati e la qualità della rete WindTre.