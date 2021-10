Squid Game è la nuova serie proposta da Netflix sulla propria piattaforma. Si tratta di un nuovo progetto, messo online senza creare scalpore tra la gente. Una volta pubblicata però, la voce si è sparsa velocemente e la serie è subito arrivata al primo posto tra le serie più viste.

Netflix: cos’è Squid Game?

La trama della serie è tanto semplice quanto accattivante. 456 persone, con gravi problemi economici, decidono, decidono intraprendere un’avventura particolare. Tutte vestite con divise numerate, accettano di partecipare ad una serie di giochi per bambini. In palio ci sono 45,6 miliardi di won.

Quello che non sanno però, è che l’eliminazione per aver perso non sarà simbolica. Chi perdendo al gioco si verrà eliminati nel vero senso della parola. Questo scatenerà in tutti i concorrenti gli istinti primordiali di sopravvivenza.

La serie punta a mettere in risalto quanto si perda lo spirito di divertimento andando avanti con l’età. Nessuno di loro avrebbe pensato di mettersi a giocare, ma la presenza di una ricompensa in denaro li convince subito. Si tratta di una semplice dimostrazione di come ormai il denaro abbia preso il controllo delle nostre vite. Il denaro rende estremamente malleabile la mente umana.

Squid Game è una serie che non potete perdere. Netflix ha tirato fuori dal cilindro un altro capolavoro dei suoi.