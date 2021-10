L’ultimo spettacolo di successo di Netflix, Squid Game, è riuscito a infiltrarsi in alcune case da quando è stato rilasciato all’inizio di questo mese – e ora ha trovato la sua strada anche in Roblox.

Come notato per la prima volta da Polygon, gli sviluppatori del gioco hanno utilizzato la serie battle royale come fonte di ispirazione per vari enigmi, meccaniche e minigiochi, con alcuni titoli nella sezione di tendenza della piattaforma che attirano milioni di visitatori.

Netflix: Squid Game sta aprendo una nuova strada in Roblox

Squid Game, una nuova serie drammatica coreana che segue un gruppo di civili invitati a rischiare la vita in un misterioso gioco di sopravvivenza, è attualmente lo spettacolo Netflix più visto negli Stati Uniti e in Europa. I giocatori di Roblox hanno sviluppato tutti i tipi di giochi ispirati a Squid Game sulla piattaforma, da adattamenti completi – sotto forma di sfide standard per l’evasione – a titoli che prendono in prestito alcuni elementi dello spettacolo Netflix.

Squid Game (la versione Roblox) e Red Light Green Light, ad esempio, hanno attirato rispettivamente 8,3 milioni e 27,6 milioni di visitatori. Quest’ultimo, dello sviluppatore Slugfo, vede i giocatori con il compito di attraversare un’arena facendo attenzione a evitare il movimento se la luce verde diventa rossa, altrimenti verranno colpiti da una guardia, proprio come nello spettacolo.

Ovviamente, poiché Roblox incoraggia i giocatori a costruire i propri ambienti, questa non è la prima volta che gli sviluppatori si ispirano a film e programmi TV nella creazione di contenuti di gioco. Alcuni dei giochi scaricabili più popolari di Roblox sono basati su scene di Star Wars, The Flash o Frozen 2, ad esempio, con alcuni utenti che sviluppano persino avventure di campagna in buona fede basate su controparti del grande schermo.

Sembra inevitabile, quindi, che vedremo molti più giochi ispirati a Squid Game diretti a Roblox nel prossimo futuro, soprattutto perché il creatore dello show, Hwang Dong-hyuk, è quasi certo di garantire il rinnovo dello show per le stagioni future.