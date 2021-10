Durante il mese di ottobre, Apple potrebbe sollevare ufficialmente il sipario sulle AirPods 3. Le nuove cuffie true-wireless dell’azienda di Cupertino potrebbero essere presentate con un evento dedicato.

A suggerire questa possibilità ci sono alcune indiscrezioni che hanno anche anticipato alcune specifiche degli auricolari. Le AirPods 3 avranno un design simile a quello AirPods Pro ed inoltre saranno leggermente più piccole.

Apple punterà su una vestibilità comoda per tutte le tipologie di utenti. Ecco quindi che molto lavoro dello sviluppo è stato incentrato proprio sul design e sul modo in cui le cuffie si posizionano nell’orecchio. Grazie a queste modifiche hardware, l’azienda di Cupertino vuole favorire tutti gli utenti che hanno avuto problemi di tenuta delle generazioni precedenti.

Apple si sta preparando al debutto ufficiale delle AirPods 3

Nonostante il design simile alle AirPods Pro, le feature di AirPods 3 saranno piuttosto diverse. Apple non vuole sovrapporre i due prodotti e per questo non troveremo il sistema Active Noise Cancellation (ANC) e la Modalità Trasparenza.

Tuttavia, ci saranno alcuni miglioramenti alla qualità del suono e alla connettività ma poche novità. Apple certificherà le proprie cuffie con Dolby Atmos e Spatial Audio. In questo modo, la differenza qualitativa rispetto alla generazione precedente sarà evidente anche agli utenti non audiofili.

Apple introdurrà alcuni miglioramenti alla batteria per una durata maggiore e ai microfoni per isolare meglio la voce in fase di chiamata. Nonostante non sia ancora stata fissata una data, ottobre sembra il mese previsto per il debutto. Il prezzo di lancio potrebbe essere compreso tra i 150 e i 200 dollari ma per scoprire ulteriori dettagli bisognerà attendere ancora qualche giorno.