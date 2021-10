Android: 14 app a pagamento ora gratis, il Play Store è impazzito

Considerare Android il miglior sistema operativo mobile in assoluto non è di certo un errore, soprattutto considerati i numeri. Allo stesso tempo può essere ritenuto anche il miglior sistema operativo in generale in termini ancora una volta di utenti, dal momento che ha superato ufficialmente anche Windows di Microsoft. Tutto ciò lascia dunque capire quanto siano stati importanti gli aggiornamenti e tutte le altre analisi condotte da Google per migliorare una piattaforma già molto utilizzata in giro per il mondo durante gli scorsi anni.

Il grande punto di forza di Android resta la versatilità, la quale viene fuori soprattutto in alcuni ambiti, come ad esempio quello del Play Store di Google. Qui infatti è possibile trovare titoli di ogni genere, i quali possono soddisfare giovani, adulti ma anche coloro che hanno bisogno semplicemente di qualcosa per la produttività. Non solo dunque giochi e passatempi, ma anche tanti titoli in grado di aiutare con il lavoro. Eccone alcuni direttamente nella lista che potranno essere gratuiti solo per oggi.

Android: questi sono i migliori titoli in assoluto da scaricare gratis