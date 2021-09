La vita è tornata alla normalità dopo le vacanze e anche i servizi di streaming hanno iniziato ad aggiornare nuovamente i propri cataloghi. I nuovi contenuti fanno sempre piacere, ma spesso gli utenti sono interessati più dai vecchi classici.

Questa settimana, a farla da padrona nella classifica dei Film e delle Serie TV più viste sono due produzioni estremamente differenti tra loro. Per quanto riguarda il film troviamo Matrix, il capolavoro delle sorelle Wachowski che è immediatamente diventato un cult. La vetta della classifica è merito del nuovo trailer di Matrix Resurrection che uscirà nelle sale italiane il primo gennaio 2021.

Guardando alle serie TV invece troviamo La Casa di Carta. Netflix ha rilasciato la prima parte dell’ultima stagione e i fan non se la sono lasciata sfuggire. Le vicende proseguono esattamente da dove si è interrotta la precedente stagione e porteranno a conclusione la storia della banda creata dal Professore.

Gli utenti guardano i grandi classici e le novità assolute in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Matrix The Suicide Squad – Missione Suicida Idiocracy Matrix Revolution Pokémon Detective Pikachu Godzilla VS Kong Matrix Reloaded Godzilla II – King of the Monster United 93 Cenerentola

TOP 10 – Serie TV in streaming

La casa di carta The Wire American Horror Story Only Murders in the Building Il Trono di Spade The Undoing – Le verità non dette Outlander The White Lotus The Walking Dead Doctor Who

Ricordiamo che tutte l’elenco dei film e delle serie tv più viste in Italia nella scorsa settimane è realizzato sulla base delle elaborazioni di JustWatch. I titoli elencati sono disponibili su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NOW, Sky, Rakuten, TIM Vision, NOW.