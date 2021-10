Il rilascio del nuovo film appartenente alla saga di Venom è ormai imminente, il 14 Ottobre vedremo infatti l’arrivo del secondo film dedicato all’antieroe nemesi per eccellenza di spiderman, che però questa volta dovrà tirare i conti con affari di famiglia, vedremo l’entrata in scena infatti di Carnage, villain rosso composto dall’unione del simbionte figlio di Venom e Cletus Kasady, pluriomicida destinato alla pena di morte.

Sony ha rilasciato due piccoli trailer che mostrano alcune scene di azione, mostrano ovviamente come il film sarà incentrato sulla lotta tra i due simbionti, e sottolineando come Carnage sia decisamente più crudo e malvagio rispetto a Venom, caratteristiche si sposano bene con il personaggio Kasady rinchiuso in un carcere psichiatrico a causa dei suoi omicidi decisamente troppo crudeli.

Il nuovo video sneak peak

Sony, casa produttrice del film i cui diritti sono detenuti da Marvel ovviamente, ha recentemente rilasciato un nuovo video trailer che mostra in formato integrale la nascita di Carnage, il quale emerge dalla carne di Kletus al momento della sua esecuzione, scalzando via l’ago inserito nel braccio e compiendo una vera e propria esecuzione del corpo imbastito alla sua iniezione letale.

Come si può vedere dal trailer Carnage oltre al suo aspetto caratteristico, mostra fin da subito un’estrema crudeltà mista a malvagia follia, compie infatti una vera e propria strage di carne mettendo in mostra i suoi poteri, diversi da quelli di Venom, egli può infatti plasmare il suo corpo a piacimento o addirittura alterarlo creando neocavità e armi contundenti.

Non resta ora che attendere il 14 Ottobre per il rilascio ufficiale nei cinema.