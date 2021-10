OxygenOS 11.1.1.1 è ora disponibile per OnePlus 6 e 6T del 2018 con alcune modifiche software e l’ultima patch di sicurezza di settembre 2021. Non capita spesso di vedere aggiornamenti arrivare a questa serie di device; dopo aver ricevuto la versione stabile di Android 11 solo pochi mesi fa, ora gli smartphone si preparano a ricevere un nuovo aggiornamento di sicurezza.

Annunciato in un post sui forum ufficiali di OnePlus, coloro che ancora utilizzano OnePlus 6 e 6T dovrebbero iniziare a vedere OxygenOS 11.1.1.1 nei prossimi giorni dopo che è stato completato un lancio iniziale a una base di utenti limitata. Questo aggiornamento introduce alcune modifiche al consumo energetico per aiutare a ridurre il surriscaldamento di OnePlus 6/6T e alcune modifiche alla sensibilità del sensore giroscopico.

OnePlus 6/6T ricevono la nuova patch di sicurezza

L’unico altro elemento degno di nota nell’aggiornamento OxygenOS 11.1.1.1 è la patch di sicurezza di settembre 2021 e alcuni miglioramenti generici della connessione di rete e della stabilità del sistema. Tutto sommato, è un aggiornamento standard di OnePlus che introduce più sicurezza e qualche correzione di bug per i device più datati, quindi è meglio scaricare ed installare l’update il prima possibile.

Come abbiamo accennato, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile proprio ora o entro i prossimi giorni. Tuttavia, OnePlus rileva che l’aggiornamento OxygenOS 11.1.1.1 non viene distribuito tramite regione, quindi l’utilizzo di una VPN per provare a saltare la coda potrebbe rivelarsi infruttuoso. In alternativa, ti consigliamo di dare un’occhiata a Oxygen Updater per caricare manualmente l’aggiornamento OTA e provare le novità incluse nell’aggiornamento sul vostro dispositivo.