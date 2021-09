Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per la sua serie di dispositivi S21 prima dell’inizio di ottobre, secondo Sam Mobile. La serie S21, composta da S21, S21+ e Galaxy S21 Ultra, sta ora ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021, rendendo questi dispositivi i primi a ricevere una patch di sicurezza di ottobre.

Questo nuovo aggiornamento di Samsung è ora disponibile in regioni come Filippine e Germania, con altri mercati che prima o poi riceveranno questo aggiornamento.

Samsung Galaxy S21: nuovo aggiornamento, più sicurezza

L’ultimo aggiornamento per la serie Galaxy S21 sfoggia la versione del firmware G991BXXU3AUIE e offre la patch di sicurezza di ottobre 2021. Vale la pena notare che Samsung non ha elencato le correzioni di bug o i problemi che risolve con questo nuovo aggiornamento.

Se risiedi in Germania o nelle Filippine, potresti aver già visto la notifica per l’aggiornamento. Se ciò non è ancora accaduto, puoi verificare lo stesso andando su Impostazioni, quindi facendo clic su Aggiornamento software e toccando Scarica e installa.

Di recente, il leaker di Twitter Abhishek Yadav ha individuato un accordo sul Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Note 20 che sembra essere troppo bello per essere vero. Il Note 20 potrebbe essere venduto ad un prezzo inferiore dell’S20 FE 5G, mentre il Note 20 Ultra sarà venduto allo stesso prezzo dell’S21.

Alcuni dettagli esaminati rivelano che entrambi questi dispositivi eseguiranno il SoC Qualcomm Snapdragon 865+, il che è una sorpresa considerando che entrambi i dispositivi sono stati lanciati con il SoC Exynos 990. Potrebbe trattarsi di un errore di stampa o di un errore.