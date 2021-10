Ormai il nostro smartphone è diventato l’amico inseparabile con il quale trascorriamo la maggior parte del tempo durante le nostre giornate. Potremmo dimenticarci il portafogli a casa, ma mai il nostro amico tecnologico. È una tragedia quando gli operatori mobili hanno problemi di rete. In questo articolo vedremo cosa bisogna fare se l’HotSpot di Fastweb non funziona o, peggio ancora, la sua rete è in down e quindi assente. Ecco la soluzione alla portata di tutti.

Fastweb: come far funzionare il servizio di HotSpot

Quasi tutti gli operatori prevedono il servizio HotSpot gratuito. Si tratta di un’opzione molto utile che trasforma lo smartphone in un modem WiFi per connettere a internet qualsiasi altro dispositivo non connesso. A volte però questa comodità potrebbe non funzionare con Fastweb, ma solo perché sono presenti errori nella configurazione dei dati.

Se questo è il vostro caso e ancora non siete riusciti a utilizzare l’HotSpot di Fastweb, ecco quali sono i parametri da inserire nelle impostazioni di rete del vostro smartphone:

aprite le “ Impostazioni ” e poi selezionate prima “ Cellulare ” e successivamente “ Rete dati cellulare “;

” e poi selezionate prima “ ” e successivamente “ “; una volta entrati nella sezione scorrete verso il basso fino a raggiungere “ HotSpot personale ” e alla voce “ APN ” dovrete digitare la stringa di Fastweb per la sua configurazione: “ apn.fastweb.it “. Tutto minuscolo e facendo attenzione di inserire la punteggiatura corretta;

” e alla voce “ ” dovrete digitare la stringa di per la sua configurazione: “ “. Tutto minuscolo e facendo attenzione di inserire la punteggiatura corretta; infine dovrete abilitare la funzione “Consenti agli altri di accedere“.

In questo modo avrete attivato il servizio HotSpot di Fastweb. Meglio sarebbe, anche se non richiesto, riavviare il proprio smartphone in modo che memorizzi e adatti la rete alle nuove impostazioni. Se invece il problema dovesse riguardare un down di rete e quindi l’impossibilità di navigare?

Come risolvere un down di rete

Nel caso invece doveste trovarvi di fronte a un down di rete dell’operatore Fastweb, sarà necessario verificare che i parametri APN generali, per la connessione dati mobili, siano corretti. Ecco quali sono quelli ufficiali da inserire nelle apposite righe: