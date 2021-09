Purtroppo i down di rete non colpiscono solo gli operatori telefonici. A farci venire i nervi qualche giorno fa è stato anche Instagram. Infatti, secondo parecchie segnalazioni, il famoso social network acquisito dal Gruppo Facebook non ha funzionato per diverse ore rendendo impossibile il suo utilizzo. Fondamentalmente gli iscritti erano completamente sconnessi dal loro mondo di contatti. Scopriamo insieme questo fenomeno e quali sono le soluzioni.

Down di rete: Instagram colpito da problemi di connessione

Il 2 settembre non è stato uno dei giorni migliori. Non solo si sono verificati problemi di connessione in Vodafone, ma anche uno dei social network più importante ha lasciato a piedi i suoi utenti entrando in down di rete. Si tratta di Instagram che per diverse ore è risultato inutilizzabile.

A confermare la situazione le innumerevoli segnalazioni inviate a Downdetector. L’ormai noto servizio permette a chiunque di capire se un operatore telefonico o un’app social o di streaming on demand è in down di rete.

Ovviamente poco si può fare per risolvere tali problemi che non dipendono né dal dispositivo utilizzato e né tanto meno dal provider che fornisce la connessione internet. In sostanza sono disservizi dovuti a guasti tecnici o aggiornamenti che derivano dalla sede principale del social network, in questo caso di Instagram.

Singolare è che il down di rete che lo ha colpito è partito dall’India, ma non ci ha messo molto a diffondersi in tutto il mondo. Tant’è che ha raggiunto in pochissimo tempo anche l’Italia, mettendo in ginocchi gli utenti iscritti.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Instagram sta avendo problemi da 5:08 PM CEST. https://t.co/eqRvxgjhym Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiInstagram — Downdetector Italia (@downdetectorIT) September 2, 2021

Down di rete di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti. Perciò è indispensabile cominciare ad abituarsi senza cadere nel panico più assoluto. Tanto nulla dipende dall’utente, ma tutto può essere risolto solo da chi fornisce il servizio.

Basti pensare che il 4 settembre sono stati riscontrati problemi anche con Discord, PlayStation Network, Eolo e addirittura anche con Netflix. Questi down di rete sono quindi generalizzati e possono colpire chiunque e in qualsiasi momento.