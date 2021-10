Il nuovo volantino Euronics punta a soddisfare la più ampia porzione di utenti, lanciando una campagna mirata principalmente sulla telefonia mobile, senza però disdegnare alcuni accenni a mondi molto lontani, come i piccoli elettrodomestici, i televisori o i notebook.

Gli acquisti, come purtroppo molto spesso accade parlando di Euronics, possono essere completati solamente in determinati punti vendita, più precisamente quelli di proprietà del socio Euronics Bruno. Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, previa approvazione da parte della finanziaria.

Euronics: tantissimi sconti per tutti

I prodotti più in voga nel volantino Euronics toccano più che altro la fascia di prezzo appena inferiore ai 400 euro, infatti sono disponibili innumerevoli modelli dalle ottime prestazioni, come ad esempio Oppo A94, Oppo A54, TCL 20Se, Motorola Moto G30, Vivo V21, Oppo Find X3 Lite, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9T o similari.

Da non trascurare nemmeno la possibilità di mettere le mani su innumerevoli modelli di televisori, o di notebook, a prezzi decisamente scontati. Nell’eventualità in cui la spesa fosse troppo elevata, ricordiamo essere possibile richiedere la rateizzazione, la quale prevede il pagamento della prima rata direttamente a Gennaio 2022, in modo da poter utilizzare tutto l’Autunno il prodotto quasi gratis.

I dettagli del volantino, per approfondire anche i modelli effettivamente disponibili, sono racchiusi nelle pagine che trovate inserite qui.