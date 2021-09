Grazie a questa fantastica offerta a scadenza, con Fastweb avrete tutto incluso a un prezzo incredibile. Fisso e mobile in un’unica soluzione! Non dovrete più pensare a nulla, ma solo a navigare e telefonare. Un unico conto senza sorprese e senza vincoli. Tra l’altro con la formula “Soddisfatti o Rimborsati” il cliente ha tempo 1 mese per accertarsi della qualità del servizio. Scopriamo insieme tutti i dettagli della Fastweb Casa Light + Mobile Light. Rimarrete scioccati.

Fastweb: ecco la migliore offerta che unisce fisso e mobile in un’unica soluzione

Vediamo quindi la migliore promozione di sempre che unisce fisso e mobile in un’unica soluzione. Si tratta dell’offerta Fastweb Casa Light + Mobile Light. Quando si dice che l’unione fa la forza!

Infatti Fastweb da diversi giorni, e per ora fino a oggi 30 settembre salvo ulteriori proroghe, permette di sottoscrivere questa fantastica combo che fonde insieme l’offerta per la rete fissa Casa Light insieme a quella per smartphone Mobile Light a un prezzo di 29,90 euro al mese. Vediamole scomposte e il loro relativo prezzo.

Casa Light

Il pacchetto di rete fissa Fastweb Casa Light include a 24,95 euro al mese un bundle di tutto rispetto compresa attivazione e kit per navigare in internet senza limiti. Ecco cosa include l’offerta:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; attivazione della linea fissa;

della linea fissa; un Modem FASTGate per navigare ultraveloce;

per navigare ultraveloce; 3 mesi di Discovery+ gratuiti.

Fastweb Mobile Light

Fastweb Mobile Light invece è il pacchetto mobile che offre tanto a un prezzo davvero imbattibile. Infatti il bundle a soli 4,95 euro al mese (solo in abbinamento con Casa Light) include: