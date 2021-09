Un’offerta incredibile che scade domani ti sta aspettando! Fastweb ha unito il ricco bundle per la rete fissa insieme a quello di rete mobile. Un matrimonio perfetto che unisce una delle promozioni più ghiotte di sempre. Tra l’altro parliamo di uno degli operatori virtuali più veloci in assoluto. Scopriamo insieme questa offerta a tempo limitato che include un pacchetto davvero completo per soddisfare anche i più esigenti. Ecco i dettagli.

Fastweb: rete fissa e mobile a meno di 30 euro al mese

Avete capito bene! Fastweb fino a domani offre un ricco pacchetto contenente una promozione di rete fissa e mobile a meno di 30 euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore oppure prenotando la chiamata gratuita di un consulente.

Fastweb Casa Light + Mobile Light è il ricco bundle che questo MVNO sta mettendo a disposizione di tutti gli utenti. In questo modo si avrà internet illimitato con Fibra Ultraveloce e chiamate illimitate. Non solo, ma insieme è inclusa una SIM con 50 Giga di traffico dati e chiamate illimitate. Il costo è di 24,95 euro al mese per l’offerta di rete fissa e 4,95 euro al mese per quella di rete mobile. Vediamole nel dettaglio.

Offerta Casa Light

Cerchiamo di capire cosa contiene l’offerta Fastweb Casa Light. Il bundle a 24,95 euro al mese in promozione fino a domani include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; attivazione della linea fissa;

della linea fissa; un Modem FASTGate per navigare ultraveloce;

per navigare ultraveloce; 3 mesi di Discovery+ gratuiti.

Fastweb Mobile Light

Invece l’offerta Fastweb Mobile Light, a 4,95 euro al mese, include:

50 Giga di traffico dati sotto copertura 5G laddove arriva il segnale;

di traffico dati sotto copertura laddove arriva il segnale; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; spedizione e contributo per i costi della SIM inclusi con la sottoscrizione online.

Vi ricordiamo che Fastweb da un po’ di tempo offre una specie di formula “soddisfatti o rimborsati“. Infatti, qualsiasi utente ha 30 giorni di tempo dall’attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa. L’operatore rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Anche se in questi giorni Fastweb ha avuto dei disservizi rimane pur sempre un ottimo operatore che garantisce connessione ultraveloce sia con rete fissa, fibra, che con rete mobile, 5G.