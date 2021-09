Il lancio ufficiale di Android 12 potrebbe essere tra pochi giorni, ma i dettagli sulla prossima versione sono già trapelati. Un nuovo rapporto approfondito di XDA-Developers esamina Android 12.1, una versione che si ritiene colmerà il divario tra Android 12 e Android 13. È interessante notare che la build apparentemente apporta una serie di miglioramenti specifici per telefoni pieghevoli e display di grandi dimensioni.

Con l’avvento dei dispositivi pieghevoli, gli schermi dei telefoni stanno diventando più grandi e Android 12.1 apparentemente utilizzerà meglio tutto questo spazio. La versione presenta un nuovo layout dell’interfaccia utente a doppio riquadro che consente la visualizzazione affiancata di impostazioni e notifiche rapide. Inoltre, il menu delle impostazioni rapide può visualizzare tre colonne quando la densità dei pixel lo consente.

Android 12.1 apporterà una serie di modifiche ai device supportati

Questa modifica del layout più spaziosa si estende anche ai menu di sistema. La pagina delle impostazioni, ad esempio, visualizzerà i menu di primo livello a sinistra e i sottomenu a destra, rendendo il sistema di impostazioni più facilmente navigabile. Per i dispositivi pieghevoli che non dispongono di un display di copertura, la schermata di blocco di Android 12.1 visualizzerà l’ora a sinistra e le notifiche a destra dei display più grandi. Anche i tastierini PIN possono essere spostati dal lato sinistro al lato destro del display.

Forse il cambiamento più evidente, tuttavia, è l’aggiunta di una barra delle applicazioni. In modo simile ai sistemi operativi desktop come Windows 11, Android 12.1 visualizzerà un elenco di icone di app nella parte inferiore dell’ampio display di un pieghevole. Gli utenti possono toccare queste icone per aprire le app in modalità a schermo intero, trascinare nella parte dello schermo diviso di loro scelta o passare rapidamente da un’app all’altra. La barra delle applicazioni può anche essere nascosta toccando e tenendo premuto, se lo si desidera.