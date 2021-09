Postepay: nuova truffa ai danni di migliaia di utenti, così scompaiono i soldi

Non è di certo una novità che i truffatori vadano a colpire soprattutto quella parte di popolazione meno esperta sotto certi punti di vista. Trattando il mondo delle banche rapportato al mondo del web, ci sono tantissime persone che di certo non hanno l’esperienza necessaria a fronteggiare le cosiddette truffe phishing.

In particolar modo a cascarci sono sempre coloro che hanno una Postepay, visto che è proprio quello l’indirizzo delle truffe. Sono infatti i clienti più numerosi quelli di Poste Italiane, i quali questa volta dovranno far fronte ad una nuova truffa che sta arrivando tramite e-mail con il solo scopo di rubare i soldi dal conto corrente.

Postepay: la nuova truffa si nasconde sotto il messaggio che trovate nel paragrafo successivo

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :