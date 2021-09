L’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di proporre una nuova offerta flash che ha una durata limitata. Si tratta della promo denominata ho. 7,99 120 Giga Offerta Flash e sarà attivabile dal 18 settembre 2021 al prossimo 22 ottobre 2021. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli dell’offerta.

ho. Mobile: arriva la nuova offerta flash con 120 giga a 7,99 euro solo fino al 22 ottobre

Come già accennato, il noto operatore virtuale di Vodafone sta proponendo per un periodo di tempo limitato una nuova offerta flash. Con quest’ultima, denominata ho. 7,99 120 Giga, gli utenti potranno usufruire di ben 120 giga di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo mensile di 7,99 euro.

Si tratta di un’offerta dedicata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che effettueranno però la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile.

L’offerta in questione si potrà attivare sia presso i negozi fisici aderenti sia online. Non è previsto alcun costo di attivazione, ma sarà comunque necessario pagare un importo pari a 0,99 euro per la scheda SIM. Vi ricordiamo ancora una volta che si tratta di un’offerta a tempo limitati. Gli utenti interessati ad attivarla avranno infatti tempo soltanto dal 18 settembre 2021 al prossimo 22 ottobre 2021, salvo ovviamente eventuali proroghe della data di scadenza da parte dell’operatore virtuale.