Vodafone prorogherà ulteriormente la sua offerta di rete fissa Internet Unlimited al prezzo promozionale di 24,90 euro al mese, questa volta fino al 3 Ottobre 2021, salvo eventuali altre proroghe o cambiamenti.

L’offerta è stata già prorogata nei negozi, ma non è escluso che la stessa proroga venga proposta anche online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Internet Unlimited prosegue a 24.90 euro al mese

L’offerta Vodafone Internet Unlimited include ogni mese connessione internet senza limiti in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps (dove c’è copertura), una SIM dati con 1 Giga di traffico internet ogni mese e la Vodafone Station inclusa gratuitamente (in sconto merce).

Il prezzo scontato è pari a 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese ancora per attivazioni fino al 3 Ottobre 2021 e restano disponibili le opzioni aggiuntive, che il cliente può aggiungere facoltativamente, come ad esempio Happy Black Limited Edition al costo di 2,99 euro in più al mese, oppure il servizio Digital Privacy & Security Family al prezzo di 3,99 euro mensili con primo mese gratis.

Inoltre, all’offerta può essere aggiunto il Mobile Wi-Fi, ovvero il router 4G portatile di Vodafone, al costo di 1 euro in più al mese per i primi 24 mesi. Nei negozi è anche presente il Super WiFi Extender, il ripetitore Wi-Fi con tecnologia Easy Mesh e i clienti possono anche ottenere il servizio Sempre Connessi che fornisce un backup su rete 4G in caso di malfunzionamento della linea. Insieme a questo servizio, è possibile acquistare anche una chiavetta USB di backup (Internet Key) a 19,90 euro in un’unica soluzione.