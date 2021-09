Iliad, oltre a proporre continuamente offerte incredibili tra le migliori sul mercato, ha anche un asso nella manica. Ecco le SIM che possono farti guadagnare una fortuna. Se non ci credi devi per forza leggere questo articolo e scoprirai come delle semplicissime schede telefoniche possono rivelarsi un investimento futuro davvero redditizio. Ecco tutti i dettagli per poter accedere alle SIM Top Number, un mondo pazzesco che vi lascerà a bocca aperta.

Iliad: alla scoperta delle sue SIM Top Number

Esiste un settore del collezionismo che è alla costante ricerca di numeri telefonici speciali. Questi rendono le SIM a esse collegati dei veri e propri oggetti del desiderio chiamati Top Number. Si tratta di numerazioni facili da ricordare che hanno diverse cifre uguali contenute nella stessa sequenza. La cosa ancora più sbalorditiva è che Iliad ne ha già di diverse, avendo permesso ai primi clienti di scegliere il numero seguita dal suo prefisso.

Infatti, a prova di questo, basta collegarsi sul famoso sito di shopping online, eBay. Digitando nella barra di ricerca “Iliad SIM Top Number” vi si aprirà un mondo davvero speciale. Vedrete in vendita tutti i numeri di telefono fra i più ricercati collegati all’operatore. Il loro valore, oggi, si attesta tra i 200 e i 300 euro a SIM.

Ma non pensate sia tutto qui! Al contrario, proprio per la loro particolarità questi numeri telefonici, con molta probabilità, in futuro potranno valere molto di più. Quindi, quello delle SIM Top Number non è solo collezionismo, ma per chi è più attento e capace è anche una forma di investimento per il futuro.

Addirittura, attivando un’offerta disponibile sul sito ufficiale di Iliad con nuova numerazione, l’utente può scegliere tra una serie di numeri di telefono disponibili. Al momento della scrittura ne abbiamo visto uno davvero interessante che promette bene:

351 940 1444

Oppure sempre su eBay è possibile decidere di acquistare una SIM Top Number tra quelle già selezionate e proposte alla vendita dagli utenti proprietari. Insomma, l’operatore telefonico Iliad è un Top Number a tutti gli effetti non solo per le sue offerte pazzesche, ma anche per i suoi numeri di telefono davvero unici e speciali.