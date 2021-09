Giovane, ma ormai affermato, l’operatore francese Iliad oltre alle sue offerte pazzesche propone le sue SIM Top Number. Numeri di telefono davvero unici e rari che possono far guadagnare a un utente proprietario parecchi soldi. Vere e proprie schede telefoniche che valgono una fortuna. Scopriamo insieme di cosa si tratta addentrandoci in questo speciale mondo del collezionismo che si sta trasformando in una vera e propria opportunità di investimento.

Iliad: ecco a voi le sue SIM Top Number

Basta solo collegarsi al sito del famoso shop online di eBay e digitare nell’apposita barra di ricerca “Iliad SIM Top Number“. I risultati che vi compariranno saranno sorprendenti. Si tratta di vere e proprie SIM che hanno collegato un numero speciale unico al mondo e facile da ricordare.

Le sequenze lo dimostrano apertamente. Ad esempio si può trovare il numero Iliad 366366XX66 dove per “X” si intende un numero uguale. Si evince come questa numerazione sia davvero semplice e che chiunque può memorizzarla con estrema facilità.

Un altro numero di telefono Iliad disponibile all’acquisto su eBay è 351644444X. Anche in questo caso la sua particolarità risulta evidente dal numero “4” ripetuto cinque volte e di seguito.

Prezzi delle SIM Top Number

Ovviamente il prezzo di acquisto di queste SIM Top Number non può essere identico al costo di attivazione di una normale SIM Iliad. Anche perché in quest’ultimo caso il numero potrebbe non essere speciale mentre su eBay si trovano già quelli selezionati.

I prezzi si aggirano tutti tra i 200 e i 300 euro circa. Ad ogni modo occorre tenere presente che non solo si tratta di collezionismo, ma anche di investimento. Infatti, più passa il tempo e maggiore sarà il valore acquisto da quella SIM Iliad.

Vi ricordiamo inoltre che a rendere speciale quel prodotto non è di per sé l’operatore telefonico, bensì la numerazione collegata a quella SIM card. Quindi il segreto è riuscire a capire il potenziale di questi Top Number aggiudicandosene uno che potrà in futuro dare parecchie soddisfazioni.

Concludiamo informando i nostri lettori che Iliad è tra i migliori operatori telefonici secondo il recente sondaggio Ipsos.