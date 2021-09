Secondo un nuovo tweet dell’affidabile informatore Ice Universe, Samsung potrebbe non rilasciare un successore del Galaxy Note 20 il prossimo anno. Se si deve credere all’informatore, la linea Galaxy Note è ‘finita’ e un seguito al Galaxy Note 20 potrebbe non arrivare mai. Invece, apparentemente Samsung apporterà alcune modifiche alla serie Galaxy S per renderla più attraente per i fan di Note.

Nonostante abbia il supporto per S Pen, il Galaxy S21 Ultra non è riuscito ad attirare i fedelissimi di Note in quanto non offre la suite completa di funzionalità S Pen che ha il Galaxy Note 20 Ultra. Il miglior device Samsung del 2021 manca anche di uno slot dedicato per riporre lo stilo.

Galaxy S22 Ultra offrirà uno slot per S-Pen

I futuri smartphone della serie Galaxy S di Samsung hanno un design ‘meno arrotondato’, ma non saranno così squadrati come i dispositivi della serie Galaxy Note. Il tipster suggerisce anche che l’S22 UItra avrà un rapporto di aspetto 19,3: 9 per ospitare uno slot per riporre la S Pen.

Poiché non sono stati ancora rivelati altri dettagli, resta da vedere se ciò significa che Samsung lancerà più di un device della serie Galaxy S con supporto S Pen il prossimo anno. Oltre al Galaxy S22 Ultra, Samsung dovrebbe anche lanciare un successore del Galaxy Z Fold 3 con supporto S Pen nella seconda metà del 2022.

Samsung ha deciso di non rilasciare un nuovo Note quest’anno a causa della carenza globale di semiconduttori. Tuttavia, ha suggerito che un nuovo modello Galaxy Note potrebbe essere rilasciato in futuro.