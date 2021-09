Pokemon Unite è stato lanciato sui dispositivi mobili e ha portato molto con sé. Oltre agli omaggi per la pre-registrazione disponibili per tutti i giocatori, Tencent ha anche distribuito una patch di bilanciamento relativamente grande per il gioco. La patch di bilanciamento cambia quasi tutti i Pokemon nel gioco, con alcuni cambiamenti significativi e altri piccoli.

In effetti, gli unici due Pokemon che non sembrano essere influenzati da questa patch di bilanciamento sono Blissey e Pikachu. Tutti gli altri vengono modificati in un modo o nell’altro, e questo crea un elenco molto lungo di note sulla patch.

Pokemon Unite è ora disponibile per Android e iOS

Ad esempio, Charizard ha visto diversi cambiamenti, con un buff alla velocità di movimento del suo Lanciafiamme, una riduzione del tempo di recupero del suo Fire Blast e alcune modifiche al burn di Fire Punch. Inoltre, anche la mossa Unite di Charizard è stata modificata, con Tencent che afferma che Charizard ora recupererà HP quando danneggerà i nemici per un breve periodo dopo averlo usato.

Un altro Pokemon che vede molti cambiamenti in questa patch è Cinderace. I tempi di recupero di Carica di fiamma e Palla piroettante sono stati ridotti e i danni di Palla pirogenica ai nemici sono aumentati. La tempistica dell’effetto dell’abilità per Blaze è stata modificata ed è stato corretto un bug che a volte impediva l’attivazione della mossa Unite di Cinderace.

Wigglytuff ha visto alcuni nerf a Pound e Dazzling Gleam, mentre il suo attacco speciale di livello massimo è stato aumentato. Cramorant ha subito nerf simili a Surf e alla sua mossa Unite, mentre il tempo di recupero di Dive è stato ridotto e il danno del suo attacco potenziato è stato aumentato.