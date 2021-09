I primi mesi del prossimo anno potrebbero vedere l’arrivo della nuova serie di top di gamma Samsung Galaxy S22. Il colosso sudcoreano da un seguito ai tre modelli inaugurati quest’anno proponendo al suo pubblico tre differenti modelli, tra i quali sarà presente un Galaxy S22 Ultra, la versione dotata di S Pen. A differenza di quanto già proposto, l’azienda potrebbe introdurre una novità interessante creando un alloggiamento nel quale riporre lo stilo quando non in utilizzo.

Samsung Galaxy S22 Ultra arriverà con S Pen: lo stilo avrà un alloggiamento!

Lo stilo che caratterizzava la serie Galaxy Note ha fatto la sua comparsa accanto al Galaxy S21 Ultra e, di recente, accanto al pieghevole Galaxy Z Fold 3. Nei prossimi mesi, nuovi smartphone dotati di S Pen saranno pronti al debutto e tra questi ci sarà l’attesissimo Galaxy S22 Ultra.

Lo smartphone ha già attirato l’attenzione su di se per via di alcuni aggiornamenti previsti che potrebbero coinvolgere soprattutto il comparto fotografico. Le indiscrezioni trapelate ritengono, infatti, che Samsung opterà per l’introduzione di un sensore principale migliore rispetto a quello presente sul suo predecessore. Inizialmente le voci hanno fatto riferimento alla presenza di un sensore da 200 MP ma l’azienda che avrebbe dovuto fornire la componente ha smentito quanto trapelato in merito a una probabile collaborazione con Samsung.

La fotocamera non sarà l’unica componente destinata ad essere aggiornata. Il design complessivo dello smartphone potrebbe essere modificato da Samsung, che potrebbe procedere con la realizzazione di un alloggiamento nel quale riporre la S Pen.