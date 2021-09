iPhone 13: Caviar lancia l'edizione limitata in oro 18 carati, costi da capogiro

Se il costo del nuovo iPhone 13 non era già abbastanza, ecco che arriva la versione oro del dispositivo di ultima generazione. In che senso? Nel vero senso della parola. Caviar, una nota azienda che trasforma e personalizza oggetti e accessori in prodotti di lusso, ha presentato la sua versione in oro massiccio 18 carati della nuova serie Apple.

iPhone 13: Caviar lancia l’edizione limitata in oro 18 carati, prezzi da capogiro

La proposta è diversamente sobria, e per rendere il tutto più vistoso, l’azienda ha scelto di incidere la back cover con fantasie artistiche barocche. Nel dettaglio, gli smartphone personalizzati da Caviar sono iPhone 13 Pro e Max, per un totale di appena 99 copie. Ma d’altronde, visto il costo, chi le acquisterebbe? Sicuramente una cerchia ben ristretta.

“Un lingotto d’oro 18K in un unico pezzo nelle tue mani: Caviar iPhone 13 Pro Gold all’interno della Victory Collection. Se sei un amante del lusso, questo modello è fatto apposta per te! Interamente fatto d’oro, affascina e attira a sé a prima vista. L’elegante lavoro sull’incisione artistica su gioielli in metallo e un ricco ornamento in stile barocco aggiungono modelli di lusso e individualità. La Golden Crown di Caviar simboleggia la superiorità, lo status elevato e la natura decisa del proprietario”, si legge sul sito ufficiale di Caviar.

Ma ora parliamo dei costi. Lo smartphone personalizzato da Caviar è disponibile in Cina e acquistabile dal sito globale o cinese dell’azienda. iPhone 13 Pro Gold Edition viene venduto a partire da 273.100 yuan (36.000 euro) disponibile nei tagli di memoria 128/256/512GB e 1TB. Il modello iPhone 13 Pro Max Golden Edition è ad oggi lo smartphone più costoso al mondo e viene venduto a un prezzo di partenza di 302.840 yuan (40.000 euro).