Apple negli ultimi tempi ha cercato di seguire delle linee guida comuni per quanto riguarda il design dei propri device. La famiglia iPad Pro condivide alcuni elementi con gli altri tablet della mela ma anche con la famiglia iPhone 13.

Tuttavia, Apple potrebbe dare una maggiore identità ad iPad Pro con un cambiamento sostanziale. Secondo un nuovo report, sembra che l’azienda di Cupertino sia intenzionata a modificare il layout del comparto fotografico dei device.

Piuttosto che avere le ottiche posizionate in maniera verticale, la nuova generazione di tablet sarà caratterizzata dai sensori posizionati in orizzontale. Il cambiamento di posizione non riguarderà solo il comparto fotografico ma anche il logo della Mela.

Apple si prepara a modificare la nuova generazione di iPad Pro per conferire maggiore identità al design del tablet

Sempre nel report, si può leggere che il logo Apple posizionato al centro della scocca posteriore sarà ridisegnato in modalità landscape. Questo significa che sarà visibile normalmente solo quando il device sarà posizionato in modalità orizzontale.

La scelta è strettamente legata all’utilizzo di iPad Pro insieme all’accessorio Magic Keyword. Infatti, questa particolare configurazione rende il device più simile ad un MacBook e di conseguenza, l’attuale logo risulta girato di 90 gradi rispetto ad osservatore terzo.

Il primo passo di questo cambiamento è visibile già all’accensione di iPad Pro con il logo mostrato da iPadOS in modalità ladscape. Anche gli accessori ufficiali come la Magic Keyword presentano già il logo ruotato secondo le nuove esigenze. Al momento non è chiaro quanto avverrà questo cambiamento, ma ci aspettiamo novità con il debutto della nuova generazione di device prevista nel corso dei prossimi mesi.