Microsoft ha rivelato Surface Duo 2 all’inizio di questa settimana, apportando un enorme aggiornamento sulla carta rispetto al modello originale. Ma cosa dovresti aspettarti in termini di aggiornamenti software? Ora, l’azienda di Redmond ha dato una risposta a questa domanda.

‘Ci impegniamo a fornire tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza’, ha detto un rappresentante Microsoft ad Android Authority in risposta a una domanda sugli impegni di aggiornamento per Surface Duo 2.

Surface Duo 2 è stato presentato questa settimana

La dichiarazione corrisponde a quanto affermato dalla società in merito al Surface Duo originale. In ogni caso, l’impegno per la linea Surface Duo significa che Microsoft fa parte di un’elenco di marchi Android che intensificano il loro lavoro per gli aggiornamenti del sistema operativo (ad esempio Samsung, OnePlus, Oppo). Non corrisponde esattamente a Samsung quando si tratta di patch di sicurezza, poiché il produttore coreano offre quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, ma l’impegno complessivo è ancora una buona notizia.

Microsoft ha anche confermato ad Android Authority che sta lavorando per portare Android 11 sul primo Surface Duo ‘entro la fine di quest’anno’. Questo è un po’ deludente se si considera che Android 12 dovrebbe essere lanciato nel prossimo mese o due. Quindi speriamo che l’azienda prenda il ritmo e fornisca Android 12 in breve tempo a entrambi i modelli.

Tuttavia, Surface Duo 2 sembra un dispositivo di punta piuttosto avvincente dal punto di vista hardware. Il device pieghevole a doppio schermo ora sfoggia un SoC Snapdragon 888, 5G, NFC, una batteria più grande e una configurazione flessibile con tripla fotocamera posteriore. Tutto ciò comporta un aggiornamento significativo rispetto al modello originale, che sembrava datato e troppo caro al momento del lancio.