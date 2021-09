EA ha confermato che in FIFA 22 Ultimate Team continuerà a utilizzare un sistema in stile loot box acquistabile come i giochi precedenti, ma che porterà anche i pacchetti anteprima FUT introdotti in FIFA 21 all’ultima versione.

La notizia è stata rivelata da EA in un recente post sulle note degli sviluppatori di Jamey Cane, Product Manager di FIFA Ultimate Team, insieme a ciò che i giocatori possono aspettarsi da FIFA Ultimate Team al momento del lancio. Cane ha affermato che ‘a seguito di un’accoglienza positiva da parte dei fan dopo la loro introduzione in FIFA 21, i pacchetti di anteprima saranno disponibili in FIFA 22‘ su tutte le sue piattaforme.

FIFA 22 arriva ufficialmente il 10 ottobre

I pacchetti di anteprima sono stati introdotti nel giugno 2021, verso la fine del ciclo di vita di FIFA 21, in mezzo a una grande quantità di controlli da parte di governi ed enti pubblici. Solo l’anno scorso è stato segnalato che EA è stata colpita con una multa nei Paesi Bassi dopo che l’Autorità per il gioco d’azzardo del paese ha trovato bottini in violazione della legge sulle scommesse e sui giochi.

I pacchetti anteprima consentono ai giocatori di Ultimate Team di vedere quali oggetti casuali sono contenuti in un pacchetto prima di impegnare i propri crediti FUT o FIFA Points per acquistarlo. In sostanza, puoi vedere per cosa stai pagando. Una volta che un pacchetto è stato visualizzato in anteprima, se un giocatore è soddisfatto del contenuto e decide di procedere con l’acquisto, al suo posto apparirà un nuovo pacchetto di anteprima dello stesso tipo. Se il giocatore non vuole acquistare il pacchetto, dovrà attendere lo scadere del tempo prima di poter accedere a un nuovo pacchetto di anteprima dello stesso tipo.

Prima dell’introduzione dei pacchetti anteprima dovevi acquistare un pacchetto e sperare contro ogni speranza che contenesse carte che avrebbero fornito un ritorno sul valore o che erano utilizzabili nella tua squadra. Vale la pena notare che è ancora possibile prendere parte alla vera esperienza del bottino di vecchia data poiché sono ancora presenti pacchetti non di anteprima.