WhatsApp: da febbraio tanti smartphone non possono usare l’app

L'app WhatsApp, è una delle più usate per quanto concerne la messaggistica istantanea. Ma non tutti tra pochi mesi potranno utilizzarla. Infatti molti modelli di iOS, Android e Microsoft dovranno salutare questa applicazione per obsolescenza.