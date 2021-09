Questo mese le offerte WindTre si dimostrano particolarmente convenienti soprattutto per i nuovi clienti che, abbandonando il loro gestore, decidono di procedere con l’acquisto di una nuova SIM e, quindi, di effettuare il trasferimento del numero.

Passando a WindTre i nuovi clienti possono ottenere una delle incredibili offerte operator attack del pacchetto GO. A partire da soli 7,99 euro al mese, le tariffe offriranno più di 100 GB al mese.

WindTre GO con 101 GB a soli 7,99 euro: ecco le migliori offerte operator attack!

Le migliori offerte operator attack di questo mese sono rivolte ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero. La tariffa maggiormente apprezzata è la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital che, a soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

I clienti che hanno la possibilità di richiedere l’offerta dovranno trasferire il numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni; Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital richiede un costo di rinnovo irrisorio che dovrà essere affrontato tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti che desiderano affrontare la spesa tramite credito residuo potranno optare per un’ulteriore offerta. La WindTre GO 100 Special+ Digital Limited Edition è disponibile al costo di 9,99 euro al mese.