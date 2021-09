Vodafone prevede cambiamenti contrattuali per una buona fetta dei suoi clienti. Nel corso delle precedenti settimane, il gestore inglese ha deciso di applicare dei rincari ad una delle sue tariffe più popolari. Il gruppo commerciale ha previsto infatti listini modificati per la promozione Special 50 Giga.

Vodafone, costi più alti di 2 euro per la tariffa da 50 Giga

La Special 50 Giga rappresenta nel campionario delle offerte di telefonia mobile Vodafone una delle promozioni dedicate a chi effettua la portabilità del numero da altro provider. La tariffa garantisce un pacchetto di consumi quasi illimitati a costi competitivi.

I prezzi della Special 50 Giga sono così riformati. Di base per i clienti colpiti è previsto un rincaro di 2 euro ogni trenta giorni. Il prezzo della ricaricabile è di 9,99 euro per tutti gli utenti con precedente prezzo fissato a 7,99 euro. Il prezzo della ricaricabile sale invece a 8,99 euro per gli abbonati che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

Il gestore, al netto di questa modifica per i prezzi, non ha previsto una rimodulazione per le soglie di consumo. I clienti che decideranno di attivare la ricaricabile Special 50 Giga avranno quindi il solito pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga per navigare in internet.

I cambiamenti tariffari di Vodafone di queste ultime settimane riguardano solo ed esclusivamente i vecchi abbonati. Per i nuovi clienti, anche con la Special 50 Giga, è prevista una sorpresa in positivo. Per tutte le sue ricaricabili di listino Vodafone prevede la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi.