Nelle scorse ore c’è stato il lancio ufficiale dei nuovi iPhone 13 e Apple ha voluto fare le cose in grande come al solito. I nuovi Melafonini rappresentano un vero passo in avanti rispetto alla famiglia iPhone 12 e gli utenti sembrano aver riconosciuto gli sforzi del produttore.

Infatti, il numero dei preordini per i nuovi iPhone 13 è indicativo del successo della serie. In Cina gli utenti che hanno scelto di acquistare un device della nuova generazione sono già molto numerosi.

Come emerge dai nuovi report, i dati preliminari indicano che i preordini hanno già superato quelli di iPhone 12. Lo store online JD.com ha totalizzato oltre 2 milioni di richieste il giorno successivo alla presentazione degli iPhone 13.

I preordini di iPhone 13 in Cina sono estremamente positivi per Apple